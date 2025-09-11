Intervenció urbanística
Canillo convoca una reunió de poble per explicar el projecte d’embelliment de la CG-2
La sessió tindrà lloc el dimarts 17 de setembre a les 21 h a l’auditori del Palau de Gel i es podrà seguir en directe per YouTube
El comú de Canillo ha convocat una reunió de poble per presentar el projecte d’embelliment de la CG-2 al centre de la parròquia. La trobada tindrà lloc el proper dimarts 17 de setembre, a les 21 hores, a l’auditori del Palau de Gel, i està oberta a tota la ciutadania.
Durant la sessió es donaran a conèixer tots els detalls de la intervenció urbanística prevista i s’habilitarà un espai de participació per resoldre dubtes i recollir les inquietuds dels veïns. Amb aquesta iniciativa, el comú reafirma la seva voluntat d’impulsar la participació ciutadana i garantir que els projectes de millora urbanística es desenvolupin amb la implicació activa dels habitants del territori.
Per facilitar la màxima assistència, la reunió també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del comú de Canillo. A més, les persones interessades poden fer arribar preguntes prèvies mitjançant el formulari disponible al web institucional.
Aquesta reunió forma part d’un seguit de trobades amb els veïns de les diferents zones de la parròquia que tindran lloc durant la setmana vinent. S’han programat sessions informatives a El Forn, Prats, Meritxell, Els Plans, Ransol, l’Aldosa, el Tarter–Incles, Soldeu i Bordes d’Envalira.