Andorra la Vella
Prada Ramon inaugura el mural ‘CALMA’ amb un concert de ‘Els Senyora’ i un berenar popular
L’obra, creada pel col·lectiu internacional Boa Mistura, ha estat escollida mitjançant un procés participatiu
Prada Ramon celebrarà demà dijous, 11 de setembre, a partir de les 19 hores, la inauguració del mural 'CALMA' a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua. L’obra, creada pel col·lectiu internacional Boa Mistura, ha estat escollida mitjançant un procés participatiu i simbolitza, amb formes geomètriques i colors vius, el desig compartit de transformar l’espai públic en un lloc de convivència i identitat comuna.
L’acte, obert a tota la ciutadania, inclourà un concert del grup ‘Els Senyora’, un berenar popular i diverses sorpreses. També comptarà amb la presència de la corporació comunal i d’una delegació de Boa Mistura.
La iniciativa s’emmarca en el projecte ‘Art de carrer’, nascut el 2024 per potenciar espais públics de Prada Ramon amb intervencions artístiques inspirades en la natura i l’entorn de muntanya. El projecte, coordinat pels departaments de Promoció Turística i Comercial i de Participació Ciutadana, forma part d’una estratègia global per fer de la cultura una eina de cohesió, identitat i dinamització urbana.