BALANÇ DE L'ESTIU DEL 2025
Naturland rep més de 40.000 visitants i millora la facturació
Naturland tanca l’estiu amb un balanç de 42.200 visitants i un 6,60% més de facturació que l’any passat. El director, Xabier Ajona, es va mostrar “satisfet de l’estiu, en el qual s’ha pogut créixer pel que fa a la facturació”, i assegura haver “assolit els resultats esperats”. Ajona assenyala que ha estat “un estiu de continuïtat i consolidació del producte en què hem estat molt centrats a aconseguir la millor satisfacció dels clients”, que han augmentat el consum mitjà en un 6,20%.
Entre les activitats amb més bona acollida, el producte més venut ha tornat a ser l’entrada Aventura o les vendes de l’entrada Aventura Plus, que inclou la tirolina Forestline i el circuit acrobàtic N’Boscat (cota 2.000). Les excursions a cavall s’han incrementat un 5%, mentre que el Bike Center ha crescut un 9,5%.