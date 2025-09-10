REUNIÓ DE CÒNSOLS
L’obertura d’un comerç implicarà un únic tràmit i serà inferior a un mes
El Govern impulsa la reforma, que es treballarà amb els comuns, per agilitar i digitalitzar la creació de negocis
Muntar un negoci no és senzill, però el Govern i els comuns volen fer-ho una mica més fàcil. La ministra Conxita Marsol va presentar ahir, en la reunió de cònsols, una proposta per substituir l’actual sistema de doble autorització de comerç, que requereix el vistiplau del Govern i, posteriorment, del comú corresponent, per un únic permís atorgat per l’executiu a través del departament de Comerç, un cop rebut l’informe previ i vinculant del comú on s’ubicarà l’activitat. L’objectiu és “simplificar els tràmits administratius vinculats a l’obertura de comerços” i la reforma s’emmarca dins el paquet de mesures del Govern per digitalitzar processos administratius, tal com va recordar Marsol.
La iniciativa permetrà agilitzar de manera notable els procediments, que es podran resoldre telemàticament i en terminis més curts que els actuals. Així, la denominació comercial –escollir i registrar el nom d’un negoci– es podrà obtenir en 48 hores, en lloc dels vuit dies que es requereixen avui. Pel que fa a l’obertura, un comerç senzill que ara podria trigar fins a dos mesos estaria enllestit en 15 o 21 dies, mentre que un projecte de més envergadura, com ara una gran superfície, s’hauria de resoldre en un màxim d’un mes, va precisar la ministra.
La proposta es consensuarà amb els comuns i s’articularà mitjançant una modificació de la Llei de comerç que el Govern té previst tramitar al Consell General a la tardor, amb la voluntat que aquesta agilització sigui una realitat a principi del 2026.
Els cònsols van valorar molt positivament la iniciativa. Tant Cerni Cairat (Sant Julià de Lòria) com Sergi González (Andorra la Vella) van remarcar la necessitat d’“un calendari clar i taules de treball” en la roda de premsa posterior a la reunió. González va afegir que “fa temps que sentim titulars, però el que cal és un pla d’acció concret”. La idea d’un tràmit únic ja fa anys que es planteja, però fins ara no s’havia arribat a materialitzar.
Habitatge
Els cònsols van demanar una compareixença específica sobre habitatge a la ministra Conxita Marsol i a l’Institut Nacional de l’Habitatge. L’objectiu és actualitzar la informació disponible i millorar la cooperació entre administracions.
En la pròxima reunió de cònsols es vol analitzar la situació dels pisos de titularitat pública i els projectes previstos per al 2026, així com reforçar la coordinació amb el Govern i l’Institut Nacional de l’Habitatge per compartir dades sobre disponibilitat, sol·licituds i reclamacions. Tot plegat per abordar conjuntament un dels principals reptes socials del país. Cairat va remarcar que el que es busca amb la compareixença és “entendre en profunditat en quin estat es troba la posada al mercat dels habitatges per tal d’ajuntar esforços”.
Un altre dels punts tractats durant la reunió va ser la presentació de l’estat en el qual es troba la candidatura a Patrimoni Mundial de la Unesco.