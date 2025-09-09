CIRCULACIÓ
L’increment dels ciclistes no fa augmentar el nombre d’accidents
Malgrat l’alça del trànsit a les carreteres, les xifres d’incidents es mantenen com a l’any passat
Ha augmentat de veritat el nombre de ciclistes a les carreteres andorranes aquest estiu o només és una percepció? I pel que fa als accidents: n’hi ha hagut més? Fa dues setmanes, es publicava que només durant un cap de setmana s’havien registrat tres accidents amb ciclistes implicats.
Mobilitat demana reforçar la infraestructura amb els comuns
Segons dades policials, fins al 20 d’agost passat s’havien registrat 12 accidents amb bicicletes implicades, la mateixa xifra que l’any passat. Tot i que el 2024 es va arribar a un pic de 27, els anys anteriors van ser similars als d’enguany: vint el 2022 i 12 el 2023. Així doncs, malgrat oscil·lacions puntuals –com a Canillo, que ha passat de zero incidents el 2022 a cinc enguany, o Encamp, que s’han reduït de quatre a un– les xifres globals no apunten un augment de la sinistralitat, malgrat la sensació general que hi ha més bicicletes circulant per les carreteres.
La percepció pot venir de l’increment del trànsit motoritzat
Des del departament de Mobilitat, es considera que aquesta percepció pot venir de l’increment del trànsit motoritzat, que ha crescut entre un 3% i un 5% respecte a l’any passat. Segons Dani Boneta, cap d’àrea, que el nombre d’accidents no hagi augmentat evidencia l’efectivitat de les campanyes de sensibilització i convivència impulsades els darrers anys. Aquestes iniciatives han estat especialment actives durant els mesos d’estiu, quan el flux turístic augmenta i les carreteres esdevenen espais de convivència complexa entre ciclistes, vehicles privats i motocicletes. A més, Boneta apunta que, si bé cal continuar promovent el ciclisme esportiu, també és necessari desenvolupar el ciclisme urbà. En aquest sentit, destaca la necessitat de reforçar la infraestructura urbana, amb accions coordinades amb els comuns. “Hem de fer una via ciclable a la vall central perquè el ciclista urbà es pugui desplaçar fins a la feina”, recordava, citant el conveni per crear un carril bici entre Sant Julià i Andorra la Vella.
Més dones
Des del club ciclista Andona, la presidenta i exciclista Xary Rodríguez constata que el ciclisme viu un moment d’expansió, sobretot des de la pandèmia. “Ha crescut l’afició i també el professionalisme. Hi ha més dones, més visibilitat i més nens”, explica, fent referència a l’impacte dels resultats esportius i a l’impuls de l’acadèmia, que ja compta amb més de 15 infants. “Fa anys que intento arribar als joves i ara ho he aconseguit. Estic molt pendent que tots tornin bé a casa”, diu, afegint que la base és essencial per garantir un futur ciclístic estable i segur.
Quant a la seguretat, Rodríguez valora positivament el respecte general dels conductors, tot i que admet que l’augment de ciclistes genera incomoditats en alguns conductors. “Falta una mica més de treball de convivència entre el transport sostenible i el motoritzat, així com infraestructures i carrils bici. A Suïssa fins i tot s’estan construint túnels només per a ciclistes”, apunta. També considera fonamental la pedagogia: “Em trobo amb adults que comencen a pedalar tard i no tenen habilitats per baixar un port, o nens que surten al carrer sense conèixer les normes.”
Educació
En aquest sentit, lamenta que el projecte Aprèn a rodar no s’hagi pogut repetir enguany, ja que servia per guanyar confiança, per reconèixer senyals i per aprendre a conviure. Tot i que la sinistralitat no ha crescut, Rodríguez creu que el moment actual és clau per planificar i evitar mals majors: “Abans que hi hagi problemes greus, cal fer els deures. Andorra té potencial, però també límits.”