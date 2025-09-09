ESCALDES-ENGORDANY
El comú reforça l’oferta juvenil amb tallers de teatre i robòtica
El departament de Joventut del comú d’Escaldes-Engordany posa en marxa, aquest curs, noves activitats a l’Espai Jovent amb l’objectiu d’oferir propostes formatives i d’oci alternatiu dirigides a joves d’entre 11 i 17 anys.
La primera proposta és un taller de teatre que, davant la bona acollida del curs passat, el departament ha considerat adient tornar a programar. L’activitat es durà a terme cada dimecres, de l’1 d’octubre del 2025 a l’1 de juny del 2026, de 17.30 a 19 hores. Abans de l’inici del curs, dimecres 24 de setembre, es farà una jornada de portes obertes per donar a conèixer la proposta als interessats. La segona activitat programada és un curs de robòtica, que es farà cada divendres de 17.30 a 19 hores, del 3 d’octubre al 19 de desembre.
Les inscripcions s’obriran el 9 de setembre a través del web del comú.