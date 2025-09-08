Canillo
Meritxell recupera la creu i el so de les seves campanes medievals
La Festa Major de Meritxell d’aquest 2025 ha estat marcada per la recuperació de dos elements patrimonials del Santuari Vell: les rèpliques de les històriques campanes i la instal·lació d’una creu de ferro colat idèntica a l’original.
Les campanes, datades entre els segles XIII i XIV, han estat reproduïdes pel mestre campaner Abel Portilla, de Cantàbria, utilitzant tècniques tradicionals de fosa en bronze. La Gaude Virgo Immaculata (trencada en l’incendi del 1972) ha estat renovada amb inscripcions noves, mentre que la Vox Domini Sonat, conservada intacta, completa el conjunt. Amb aquesta actuació, s’ha pogut recuperar el so agut original que caracteritzava aquestes campanes, pensat per ressonar per les valls i amb funció de seguretat a l’hivern.
Abans de la litúrgia central de la jornada d'avui, el bisbe i copríncep episcopal ha presidit la benedicció de la creu i el bateig de les noves campanes del Santuari Vell de Meritxell, els dos elements són rèpliques dels que es van calcinar en l’incendi del temple. Josep Lluís Serrano Pentinat ha beneït primer la creu que està a l’entrada del santuari, que és idèntica a la cremada (originària de mitjans del segle XIX) i que es va trencar en vuit pedaços com a conseqüència del foc. Les dues campanes porten el nom de Ventura i Ramona per honorar els dos rectors de la parròquia i el copríncep ha afegit Meritxell a Ramona “per recordar la maternitat de Maria”. “Que per molts anys puguem tocar les campanes de Meritxell”, ha destacat Serrano. El seu clam ha clos l’acte.
El projecte ha tingut un cost total de 28.000 euros, dels quals 16.000 euros corresponen a la fosa i elaboració de les rèpliques (assumits a parts iguals entre el comú de Canillo i el ministeri de Cultura), i 12.000 euros més a la seva instal·lació, sufragats íntegrament pel ministeri.
La creu fa 167 centímetres de llarg per 102 centímetres d’ample i pesa 70 quilos. L’original, malmesa en l’incendi, es conserva a Patrimoni. La nova peça, idèntica, es trobava al cementiri del poble de Gesnes, a Normandia, en desús. El comú de Canillo l’ha recuperada, restaurada i instal·lada, orientant-la en la mateixa direcció que la finestra del claustre, alineada amb l’altar del santuari.
El cònsol major, Jordi Alcobé, va remarcar “el fet històric de recuperar dos símbols com les campanes i la creu del Santuari Vell de Meritxell pel gaudi de tots els canillencs i de tots els ciutadans del país i, a més, fer-ho en el dia de la festa major i poques hores abans de la nostra Festa Nacional, m’omple d’orgull”.
La celebració va començar ahir a les 20.30 h amb la presentació de les campanes al Santuari Vell, seguida per una processó amb espelmes i el res del Rosari. La Basílica-Santuari va acollir la missa solemne, i posteriorment es va fer el tradicional repartiment de coca i xocolata al claustre. La jornada va finalitzar amb un concert del grup andorrà Soulstorm a la plaça del Poble.