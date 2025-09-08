Activitats
Escaldes aposta per tallers de teatre i robòtica per als joves
Amb aquesta iniciativa, el departament de Joventut vol continuar oferint alternatives d’oci educatiu que combinin aprenentatge i diversió
El comú d’Escaldes-Engordany amplia aquest curs l’oferta d’activitats per a joves amb dues noves propostes que es desenvoluparan a l’Espai Jovent: un taller de teatre i un curs de robòtica, adreçats a nois i noies d’entre 11 i 17 anys.
Amb aquesta iniciativa, el departament de Joventut vol continuar oferint alternatives d’oci educatiu que combinin aprenentatge i diversió, fomentant tant la creativitat com l’interès per la tecnologia.
El taller de teatre, que es repetirà després de la bona acollida de l’edició anterior, es durà a terme cada dimecres, de l’1 d’octubre de 2025 a l’1 de juny de 2026, de 17.30 h a 19 h. Abans, el dimecres 24 de setembre, s’organitzarà una jornada de portes obertes per presentar l’activitat a les famílies. Amb el suport de l’Animal Escola de Teatre i del departament de Cultura, el taller oferirà formació escènica, musical, tècniques de llum i so, així com nocions d’atrezzo i vestuari. El preu és de 120 euros anuals.
Pel que fa al curs de robòtica, es farà els divendres, del 3 d’octubre al 19 de desembre de 2025, també de 17.30 h a 19 h. L’objectiu és introduir els joves en el món de la innovació tecnològica a través d’experiències pràctiques com la creació de prototips i disseny de robots. L’activitat tindrà un cost de 45 euros per trimestre.
Totes dues activitats tenen un màxim de 15 places i les inscripcions s’obriran el pròxim 9 de setembre a través del web del comú.