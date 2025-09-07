ORDINO
El port del Rat acull la tradicional trobada de germanor amb Auzat
Les propostes plantejades durant l’esdeveniment inclouen impulsar el senderisme transfronterer i recuperar camins antics
Un centenar de persones de banda i banda de la frontera es van reunir ahir durant la trobada Ordino-Auzat, que va tenir lloc al port del Rat. L’esdeveniment va servir per plantejar propostes transfrontereres, com recuperar camins antics i promocionar el senderisme, especialment dins del marc del Parc Nacional de les Tres Nacions. Així ho van expressar la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i l’alcalde d’Auzat, Abdelhamid El Yacoubi. “Ara que està tan de moda la randonnée d’estiu, volem recuperar els camins de muntanya i crear espais perquè la gent hi pugui dormir i fer travesses. És una zona molt bonica però sovint desconeguda, i cal posar-la en valor”, va explicar Coma.
La trobada va comptar amb els cònsols d’Ordino; la subsíndica general, Sandra Codina; el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i altres consellers generals. També hi va assistir Kamel Chibli, vicepresident de la regió d’Occitània i president del Parc Natural Regional dels Pirineus de l’Arieja, així com autoritats de la parròquia d’Auzat que al llarg dels anys han mantingut els vincles amb Ordino.
Els participants van arribar caminant des de tots dos costats, amb la voluntat de conservar i reforçar uns llaços històrics que travessen generacions i muntanyes. Maria del Mar Coma va recordar la importància de recuperar la tradició de les trobades. “Amb el temps, aquestes relacions es van anar perdent, i aquesta trobada aquí dalt es va deixar de fer. Ara volem reprendre vincles que puguin ser positius per a totes dues bandes”. Va afegir que es treballa per potenciar els camins antics de muntanya i facilitar la pernoctació a la zona perquè els excursionistes puguin gaudir de travesses segures i ben organitzades.
Abdelhamid El Yacoubi va expressar la seva alegria per retrobar-se amb els veïns del Principat i va destacar la importància del b com a lloc simbòlic on els avantpassats de tots dos pobles van establir vincles. “Hi hem vingut diverses vegades: primer amb els nostres avis, després nosaltres com a electes, i finalment amb el club d’esquí. Al setembre, els infants d’Ordino vindran a passar uns dies a Auzat, i després serà el torn dels d’Auzat de visitar Ordino”, va explicar.
Les relacions entre les dues valls han estat estretes durant segles gràcies a la transhumància, el comerç i els intercanvis culturals, però van recular després de la Segona Guerra Mundial. Tot i els intents de la dècada dels seixanta i setanta de crear una connexió viària a través del port del Rat, el projecte va quedar aturat.
L’any 1978 es va culminar l’obra del túnel, però sense continuïtat posterior. Ja el 1992, les institucions d’Auzat i d’Ordino van signar un conveni de cooperació amb l’objectiu de promoure intercanvis econòmics, culturals, educatius i esportius, i diverses iniciatives recents, com l’intercanvi escolar entre alumnes d’ambdues poblacions, han contribuït a reforçar els vincles. La jornada d’ahir va servir per promoure la convivència entre les dues comunitats.