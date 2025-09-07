Ciutadania
El nou punt d’informació del Coll d’Ordino rep gairebé 3.000 visites aquest estiu
Amb aquesta iniciativa el comú d’Ordino vol dinamitzar un dels punts d’accés més rellevants de la vall i millorar l’experiència dels excursionistes
La nova ubicació de la caseta d’informació al Coll d’Ordino ha tancat l’estiu amb un balanç molt positiu, acumulant un total de 2.997 visites, de les quals 1.423 es van registrar al juliol i 1.574 a l’agost. És la primera vegada que aquest punt d’informació es col·loca en aquest indret després d’haver estat situat a Arans entre els anys 2021 i 2024.
Segons les dades facilitades pel comú, s’aprecia una clara millora respecte a l’any passat, quan a Arans es van comptabilitzar 1.403 visites durant els mesos d’estiu (616 al juliol i 787 a l’agost), fet que confirma que el canvi d’emplaçament ha estat encertat. A més, la nova ubicació no només ha aconseguit recuperar els nivells d’afluència dels anys més forts a Arans —com els 1.534 visitants del 2021 o els 2.066 del 2022—, sinó que els ha superat.
Tal com es va destacar durant la inauguració, amb aquesta iniciativa el comú d’Ordino vol dinamitzar un dels punts d’accés més rellevants de la vall i millorar l’experiència dels excursionistes, ciclistes i turistes que hi passen. El projecte inclou també una ‘foodtruck’ de fusta sostenible, integrada amb l’entorn i dissenyada sota criteris estrictes de sostenibilitat, en coherència amb el fet que Ordino forma part de la reserva de la biosfera.
La caseta d’informació va tancar les portes el darrer cap de setmana d’agost, però el foodtruck, ubicat a la mateixa zona, continuarà obert cada dia de 10 hores a les 18 hores fins al 16 de setembre, i els caps de setmana fins al 2 de novembre.
La concessió privada que en fa la gestió es mostra satisfeta amb els resultats i l’afluència de visitants, majoritàriament ciclistes i senderistes. Paral·lelament, des de l’àmbit privat s’estan impulsant activitats complementàries per donar encara més vida a la zona, com classes de ioga a l’aire lliure o sortides per observar els estels.