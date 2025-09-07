Escaldes-Engordany
El ‘Colors de Música’ atrau prop de 4.000 espectadors
El festival es consolida com a cita cultural de referència a Escaldes
Escaldes-Engordany ha tornat a vibrar aquest estiu amb el festival Colors de Música, que ha tancat una nova edició amb un balanç de 3.731 espectadors entre els mesos de juliol i agost. El certamen ha refermat la seva aposta per apropar la cultura a la ciutadania i als visitants mitjançant espectacles de música, dansa, teatre i tradició en espais públics.
L’acte més multitudinari ha estat el Festival de Festa Major de l’Esbart Santa Anna, amb 600 assistents. En l’àmbit musical, el concert de Northern Cellos va captar l’atenció de 500 persones, mentre que La Nit del Silenci, ja consolidada com a clàssic del festival, va reunir 450 assistents.
Els Dilluns de dansa també van tenir bona resposta. L’espectacle Eteri va ser el més concorregut amb 120 espectadors. Finalment, les propostes de teatre itinerant, com Turistes i Banyistes i De Pont a Pont, van sumar 150 i 90 espectadors, respectivament.