Encamp
Una quarantena de persones celebren la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori a les Bons
La celebració ha comptat amb la presència de les autoritats comunals
Una quarantena de persones s’han aplegat aquest matí a l’oratori de les Bons per participar en la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori, una de les tradicions més arrelades a la parròquia d’Encamp. La celebració ha comptat amb la presència de les autoritats comunals, entre elles la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Nino Marot, Sabrina Grégoire i Andreu Riba.
El cònsol menor ha destacat la bona assistència a la trobada d'enguany i ha posat en relleu el simbolisme del lloc: “Les Bons és el primer lloc des d’Encamp en aquest camí cap a Meritxell, des d’on ja es veu el Santuari”.
La diada, que té lloc el primer cap de setmana de setembre, ha mantingut els seus elements tradicionals: l’ofrena floral, la cantada dels goigs i la ballada de sardanes. Enguany, la pregària ha estat oficiada per primera vegada pel mossèn Àlex Vargas.