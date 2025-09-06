Encamp

Una quarantena de persones celebren la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori a les Bons

La celebració ha comptat amb la presència de les autoritats comunals

Celebració de la Diada de la Mare de Deu de l'Oratori

Celebració de la Diada de la Mare de Deu de l'Oratori

Una quarantena de persones s’han aplegat aquest matí a l’oratori de les Bons per participar en la Diada de la Mare de Déu de l’Oratori, una de les tradicions més arrelades a la parròquia d’Encamp. La celebració ha comptat amb la presència de les autoritats comunals, entre elles la cònsol major, Laura Mas, el cònsol menor, Xavier Fernàndez, i els consellers Nino Marot, Sabrina Grégoire i Andreu Riba.

El cònsol menor ha destacat la bona assistència a la trobada d'enguany i ha posat en relleu el simbolisme del lloc: “Les Bons és el primer lloc des d’Encamp en aquest camí cap a Meritxell, des d’on ja es veu el Santuari”.

La diada, que té lloc el primer cap de setmana de setembre, ha mantingut els seus elements tradicionals: l’ofrena floral, la cantada dels goigs i la ballada de sardanes. Enguany, la pregària ha estat oficiada per primera vegada pel mossèn Àlex Vargas.

