Trobada
Ordino i Auzat aposten per recuperar camins antics i impulsar el senderisme transfronterer
La trobada ha comptat amb un centenar de participants procedents tant de la banda francesa com de l’andorrana
Recuperar camins antics i promocionar el senderisme, especialment dins del marc del Parc Nacional de les Tres Nacions, són algunes de les propostes transfrontereres que han plantejat la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, i l’alcalde d’Auzat, Abdelhamid El Yacoubi, durant la trobada Ordino-Auzat, que ha tingut lloc aquest dissabte al Port del Rat. “Ara que està tan de moda la randonée d’estiu, volem recuperar els camins de muntanya i crear zones perquè la gent hi pugui dormir i fer travesses. És una zona molt bonica però sovint desconeguda, i cal posar-la en valor”, ha explicat Coma.
La trobada, que ha comptat amb un centenar de participants procedents tant de la banda francesa com de l’andorrana —entre ells, els cònsols majors d’Ordino, la subsíndica, Sandra Codina, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal—, forma part d’una tradició que es va iniciar fa molts anys. De fet, Coma ha recordat que fa una trentena d’anys es va signar el primer conveni amb els veïns d’Auzat amb l’objectiu d’impulsar la cooperació transfronterera i crear sinergies entre ambdós pobles. “Amb el temps, aquestes relacions es van anar perdent, i aquesta trobada aquí dalt es va deixar de fer. Per això ara volem renovar aquesta tradició entre veïns i reprendre vincles que puguin ser positius per a totes dues bandes”, ha apuntat la mandatària comunal.
Per la seva banda, El Yacoubi ha expressat la seva alegria per retrobar-se amb els seus amics del Principat i ha destacat que, des que va ser escollit alcalde l’any 2020, ha volgut restablir ràpidament les relacions amb els veïns d’Ordino. També ha subratllat la importància de reunir-se al Port del Rat, un lloc emblemàtic on, segons ell, els avantpassats van teixir vincles entre els dos pobles. “Hi hem vingut diverses vegades: primer amb els nostres avis, que es van retrobar amb els d’Ordino, després nosaltres, els electes, i finalment amb el club d’esquí. Al setembre, els infants d’Ordino vindran a passar uns dies a Auzat, i després serà el torn dels d’Auzat de visitar Ordino”, ha avançat.