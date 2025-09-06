ANDORRA LA VELLA
Els agents de circulació reforcen els controls contra el soroll dels vehicles
El comú ha posat en marxa un dispositiu que vigilarà i sancionarà les acceleracions que provoquin contaminació acústica
El servei de circulació d’Andorra la Vella va començar ahir a desplegar un sistema permanent de controls amb l’objectiu de sancionar els conductors que provoquin un excés de soroll amb els vehicles. La iniciativa, impulsada pel comú arran de les queixes de veïns i ciutadans, pretén reduir les molèsties acústiques i millorar la convivència a la parròquia. Les sancions previstes són de 100 euros per a aquells que circulin forçant les marxes, una conducta considerada infracció pel Codi de Circulació.
El conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, va explicar que la mesura respon directament a les queixes ciutadanes. “Hi ha veïns que se’ns han adreçat i que ens comentaven que a la parròquia hi havia un excés de soroll i havíem d’actuar”, va remarcar. Segons Surana, la majoria de reclamacions provenien de veïns de la parròquia, però també s’havia recollit malestar entre turistes que havien percebut el soroll com una molèstia i un element que redueix la qualitat de l’espai públic.
El dispositiu aplicat inclou tots els efectius del cos de circulació i també comptarà amb unitats específiques, com ara els motoristes, que reforçaran la vigilància a les zones més conflictives. Els agents de circulació tindran competències per sancionar la conducció que força les marxes i, per tant, el sistema no requereix aparells de mesura del soroll, sinó la constatació directa de l’agent. “Nosaltres el que farem és aplicar el Codi de Circulació i sancionar per un article que preveu conduir forçant les marxes. Això un agent de circulació ho pot constatar i sancionar”, va explicar Surana. Els controls es duran a terme les 24 hores del dia, en horari de matí, tarda i nit, cobrint tota l’activitat viària. Així mateix, el reforç s’aplicarà en diversos carrers i zones urbanes, especialment en aquells punts on s’ha detectat una major incidència. Els indrets més problemàtics, segons van destacar, són l’avinguda Meritxell, el carrer Prat de la Creu, la Baixada del Molí, Príncep Benlloch o la plaça Guillemó.
El comú va emmarcar la iniciativa com una acció contra la contaminació acústica, però també com una mesura de seguretat viària i de millora de la convivència. Segons la institució, pràctiques com accelerar i desaccelerar de manera innecessària, especialment a prop de passos de vianants, no tan sols generen soroll, sinó que poden “incrementar la sensació d’inseguretat dels vianants” i suposar un risc potencial en la mobilitat urbana. Igualment, van constatar que el fenomen no es produeix en un horari determinat, sinó que “es repeteix al llarg del dia i afecta tant els turismes com les motocicletes”.
El conseller va explicar que no es tracta d’una mesura temporal, sinó d’una acció estable que es durà a terme de manera continuada. “Hem decidit tirar, no una campanya, perquè una campanya seria amb una data d’inici i fi, sinó amb una data d’inici i sense fi aquests controls de circulació”, va remarcar. L’objectiu, va indicar, és reduir el soroll i garantir “una Andorra tranquil·la i segura”.