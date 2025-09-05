Curs 2025-2026
Sant Julià impulsa un nou programa d’activitats per a la gent gran
Les inscripcions es van obrir ahir i la majoria de les activitats seran gratuïtes
El comú de Sant Julià de Lòria ha donat a conèixer un nou programa d’activitats adreçat a la gent gran per al curs 2025-2026. Segons explica la corporació, la sessió informativa que va tenir lloc aquest dimecres va reunir prop d’un centenar de persones interessades a conèixer l’oferta, que començarà el pròxim 6 d’octubre. En total, s’han programat 22 tallers de tipologies diverses que combinen aspectes esportius, tecnològics i d’oci. Entre les novetats més destacades d’enguany, hi ha el taller de zumba i el de ment i moviment.
Les inscripcions es van obrir aquest dijous i la majoria de les activitats seran gratuïtes. Tanmateix, les classes de ioga, ball en línia, memòria, escacs, taitxí i zumba tindran un cost de 18,20 euros per trimestre. "Amb aquesta programació, el comú reafirma el seu compromís de fomentar un envelliment actiu i saludable, així com d’oferir espais de relació i aprenentatge a les persones grans de la parròquia", indiquen des de la corporació laurediana.