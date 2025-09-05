Circulació
Multes de 100 euros pels vehicles que facin soroll a Andorra la Vella
Els agents de circulació comunals faran controls les 24 hores del dia amb l'objectiu de combatre l'incivisme
El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa avui un dispositiu de controls de circulació amb l’objectiu de combatre l’incivisme i garantir una ciutat més tranquil·la i segura. La mesura, que pot comportar sancions de 100 euros als conductors que amb el vehicle facin soroll, respon a les queixes de veïns i ciutadans que alertaven de les molèsties generades pel soroll d’alguns vehicles.
A diferència d’altres iniciatives puntuals, els controls no tindran data de finalització. "Una campanya tindria una data d’inici i fi. Volem una data d’inici sense fi amb aquests controls", ha explicat el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que ha detallat que s’actuarà en diversos carrers i zones urbanes d’Andorra la Vella.
Els agents de circulació podran sancionar les infraccions relacionades amb la conducció forçant les marxes, amb multes de 100 euros, segons el que preveu el Codi de circulació. El dispositiu comptarà amb efectius de diferents unitats i se centrarà en punts especialment problemàtics, com l’avinguda Meritxell o el carrer Prat de la Creu. Els controls es duran a terme les 24 hores del dia, en horari de matí, tarda i nit.
Surana ha remarcat que l’actuació respon directament a la voluntat de donar resposta a les queixes veïnals i ha insistit que l’objectiu és millorar la convivència i la qualitat de vida a la parròquia.