ANDORRA LA VELLA
González espera que la plaça Vinyes estigui acabada a mitjan octubre
Les plaques fotovoltaiques del bar de la plaça del Poble i del Centre de Congressos produiran electricitat per a 16 llars
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, espera que la plaça Vinyes estigui enllestida abans de la visita al Principat del Copríncep francès, Emmanuel Macron. “Si pot ser abans, millor, però nosaltres ens hem fixat aquesta data”, va afirmar. La previsió és que el cap d’Estat arribi a Andorra dijous 16 d’octubre al matí i se’n vagi l’endemà al vespre. La plaça del Poble ja va obrir a la ciutadania l’1 d’agost passat.
El mandatari va fer aquestes declaracions després de l’acte de signatura del conveni entre el comú i FEDA per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques en edificis públics. El projecte preveu que es col·loquin plaques de producció d’energia solar a la coberta del bar de la plaça del Poble i a la del Centre de Congressos. La potència prevista és de 36 kW i 30 kW, respectivament, amb una producció estimada de 91 MWh a l’any, equivalent al consum de 16 llars tipus. “És un repte important perquè és un pas més endavant en la transició energètica”, va afirmar el director de FEDA, Albert Moles.
Bona orientació
Les plaques, de darrera generació, destaquen per la seva integració paisatgística. A més a més, ambdues cobertes tenen una bona orientació lumínica, fet que optimitzarà la producció. A efectes pràctics, l’electricitat que es produirà a la instal·lació fotovoltaica comportarà que es deixin d’emetre fins a 14 tones de CO2 equivalent gràcies a ser una font d’energia renovable, segons va puntualitzar FEDA en un comunicat. “Aquest projecte és un pas endavant en el compromís del comú amb la sostenibilitat i la transició energètica. Apostem per unes instal·lacions modernes i respectuoses amb l’entorn que, a més de reduir l’impacte ambiental, aporten valor al nostre espai urbà i beneficien directament la ciutadania”, va assenyalar el cònsol major.
La companyia elèctrica assumirà el cost de construcció de la instal·lació fotovoltaica i durant els primers deu anys l’elèctrica aprofitarà la totalitat de la producció. A partir de l’11è i fins al 19è any, el comú rebrà una contraprestació econòmica creixent en funció de l’electricitat que es produeixi i s’injecti a la xarxa, mentre que FEDA continuarà sent responsable del manteniment. Finalment, en el 20è any del conveni, les instal·lacions tornaran a ser propietat de la corporació comunal.
FEDA s’ha fixat com a objectiu assolir la neutralitat en carboni el 2030, i l’increment de les energies renovables, tant pel que fa a la producció nacional com en la importació, és una de les claus per assolir aquest repte. En el darrer mix energètic, ja es va aconseguir que tres quartes parts (77,8%) de l’electricitat consumida al Principat fos d’origen renovable.
La corporació té la intenció d’estudiar altres edificis per ubicar-hi altres plaques fotovoltaiques, com podria ser, per exemple, a l’aparcament dels Pouets. “Un cop veiem com funciona aquest projecte a la plaça del Poble avaluarem si podem instal·lar plaques en més espais a la parròquia”, va apuntar el cònsol de la capital.