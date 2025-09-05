ESCALDES-ENGORDANY
La festa del Reviu Ràmio se celebrarà el 14 de setembre
Escaldes-Engordany celebrarà el 14 de setembre vinent la festa de tancament de temporada del Reviu Ràmio, una celebració amb un objectiu clar: donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni natural i cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror amb activitats lúdiques i divulgatives pensades per a tots els públics, incloent-hi visites culturals, vies ferrades, excursions i ioga a l’aire lliure. La festa comptarà amb la tradicional botifarrada popular, que servirà per cloure l’esdeveniment. Per participar en les activitats i en la botifarrada, cal fer una inscripció prèvia a través de la web del comú. A més, per facilitar l’accés fins al punt d’inici del camí cap a Ràmio, la corporació habilitarà un servei de bus gratuït fins a Engolasters, amb sortida a les nou del matí des de la parada de Caldea.