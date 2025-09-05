LA MASSANA
Els infants i els padrins comparteixen una caminada
Ahir al matí una seixantena de persones de la parròquia van participar en una caminada conjunta que va unir els infants dels Esports d’estiu amb els padrins de la casa pairal. La sortida va començar a la plaça de les Fontetes i va seguir fins a l’ermita de Santa Bàrbara, en un recorregut de dificultat baixa que va permetre gaudir de l’entorn natural i, sobretot, compartir una estona de complicitat i bon humor entre generacions. El Jesús, un dels padrins més actius de la casa pairal, va encapçalar el grup, acompanyat pels monitors de l’Esplai i la responsable de l’equipament.