Uns 3.000 clients afectats pel tall de subministrament elèctric a Ordino
L'origen va ser a causa d'unes obres a la carretera del coll d'Ordino, a tocar del camí de la Gonarda
El tall de subministrament elèctric que va tenir lloc aquest dimecres a la tarda a Ordino va afectar uns 3.000 clients, segons ha informat la companyia elèctrica Nord Andorrà. Des de l'empresa han explicat que bona part dels clients, uns 2.000, van poder tornar a tenir llum al cap de pocs minuts, concretament al cap d'uns tres minuts després que es produís el tall. La resta de clients van haver d'esperar una mica més perquè no van poder recuperar la normalitat, en línies generals, fins al cap d'un quart d'hora aproximadament, tal com han detallat fonts de la companyia. De totes maneres, alguns particulars no van poder tenir llum fins al cap d'una hora.
L'origen del tall va ser a causa d'unes obres a la carretera del coll d'Ordino, a tocar del camí de la Gonarda. Segons la companyia elèctrica, l'empresa que estava executant els treballs no van avisar de les tasques i van malmetre un dels cables de subministrament. Això va fer que es produïssin els talls elèctrics a la parròquia. La constructora de seguida va avisar a Nord Andorrà i aquests van poder restablir la llum de mica en mica.
El tall en el subministrament elèctric també va provocar afectacions en establiments de la parròquia. En diversos restaurants van experimentar demores en les comandes i van veure inutilitzats durant una estona els TPV. En el cas de l'Oficina de Turisme d'Ordino va marxar la llum fins a quatre vegades i el subministrament no va tornar fins passats gairebé vint minuts. Fonts del comú també van confirmar que a primera hora de la tarda van experimentar talls de llum.