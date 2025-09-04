Encamp

El Paris Basketball estrena el parquet del centre esportiu del Pas

La corporació hi va destinar, juntament amb els podis per a la piscina de competició, uns 320.000 euros

El conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot, rebent la samarreta del Paris Basketball firmada per tots els jugadors amb el club.


Agències
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El Paris Basketball ha estrenat el parquet del centre esportiu del Pas de la Casa. Uns 320.000 euros són els que s'han destinat des del comú d'Encamp per a la millora de la pista de bàsquet i els podis per a la piscina de competició del centre esportiu del Pas. La renovació arriba just amb l'inici de l'estatge del Paris Basketball a la població encampadana, on també disputaran el VII Trofeu Encamp i un amistós d'Eurolliga contra l'FC Barcelona Bàsquet. "Molt difícil seria poder tenir una estrena del parquet com aquesta. Estem molt contents, després de parlar amb ells estan molt contents dels serveis i tot el que els hi podem oferir des del Pas de la Casa" ha explicat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Aquesta és la primera fase d'un projecte de remodelació integral que continuarà l'any vinent i que, sobretot, està adreçat perquè la població de la parròquia pugui gaudir de les millors instal·lacions possibles.

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.

