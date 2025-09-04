Encamp
El Paris Basketball estrena el parquet del centre esportiu del Pas
La corporació hi va destinar, juntament amb els podis per a la piscina de competició, uns 320.000 euros
El Paris Basketball ha estrenat el parquet del centre esportiu del Pas de la Casa. Uns 320.000 euros són els que s'han destinat des del comú d'Encamp per a la millora de la pista de bàsquet i els podis per a la piscina de competició del centre esportiu del Pas. La renovació arriba just amb l'inici de l'estatge del Paris Basketball a la població encampadana, on també disputaran el VII Trofeu Encamp i un amistós d'Eurolliga contra l'FC Barcelona Bàsquet. "Molt difícil seria poder tenir una estrena del parquet com aquesta. Estem molt contents, després de parlar amb ells estan molt contents dels serveis i tot el que els hi podem oferir des del Pas de la Casa" ha explicat el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica d'Encamp, Nino Marot. Aquesta és la primera fase d'un projecte de remodelació integral que continuarà l'any vinent i que, sobretot, està adreçat perquè la població de la parròquia pugui gaudir de les millors instal·lacions possibles.
