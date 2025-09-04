CANILLO
Les sortides de descoberta consoliden l’èxit amb totes les places ocupades
Les sortides de descoberta de Canillo han omplert les 180 places ofertes aquest estiu. El 99% del públic ha estat del país, explica el comú, tot apuntant que les activitats han rebut una valoració molt positiva. Els participants han destacat el bon ambient així com l’oportunitat de conèixer racons i elements patrimonials fora de l’horari laboral.
Les visites han estat guiades per Robert Lizarte, director de Cultura i Tradicions del comú, que ha conduït els recorreguts i les explicacions històriques. S’han fet tres rutes: la descoberta al nucli antic de Canillo, de Santa Creu i Sant Miquel de Prats i de Sant Joan de Caselles.
La consellera de Cultura i Tradicions del comú de Canillo, Cristel Torres, remarca que “ha estat una oportunitat de redescobrir la nostra història i el nostre patrimoni des d’una altra perspectiva”.