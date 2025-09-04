La Massana
Els infants i els padrins comparteixen una sortida per reforçar la convivència
L'activitat ha començat a la plaça de les Fontetes i ha seguit fins a l’ermita de Santa Bàrbara
Aquest matí, una seixantena de persones han participat en una caminada conjunta que ha unit els infants dels Esports d’Estiu amb els padrins de la Casa Pairal. La sortida ha començat a la plaça de les Fontetes i ha seguit fins a l’ermita de Santa Bàrbara, en un recorregut de dificultat baixa que ha permès gaudir de l’entorn natural i, sobretot, compartir una estona de complicitat i bon humor entre generacions. El Jesús, un dels padrins més actius de la Casa Pairal, ha encapçalat el grup, acompanyat pels monitors de l’Esplai i la responsable de l’equipament.