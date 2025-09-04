ANDORRA LA VELLA
El comú enderrocarà l’edifici de l’antic forn incinerador d’Encorcés
El termini d’execució de les obres és inferior a dos mesos i té un pressupost estimatiu d’uns 150.000 euros
El comú d’Andorra la Vella ha decidit convocar un concurs obert només a empreses del país per adjudicar les obres d’enderroc de l’antic forn incinerador d’Encorcés, situat al començament de la carretera de la Comella. El termini d’execució previst en el projecte és inferior a dos mesos i té un pressupost estimatiu d’uns 150.000 euros, segons va explicar la corporació en un comunicat de premsa.
L’obra inclou la gestió adequada de residus potencialment perillosos per a la salut pública que puguin aparèixer durant els treballs, d’acord amb les prescripcions tècniques del projecte previstes en el plec de bases. L’edifici és l’antic forn incinerador, abandonat des de fa dècades.
“Aquest enderroc és imprescindible per garantir la seguretat [per l’amiant]”
No s’enderrocarà, però, l’ala oest de l’edifici. Els treballs inclouen la reforma de la nau, que continuarà utilitzant-se com a magatzem comunal. En el projecte s’inclouen partides per a la reparació i manteniment d’aquesta nau i la demolició de murs, tanques i blocs de formigó interiors i exteriors per deixar la parcel·la lliure i apta per a futurs usos.
Restes
A l’interior encara hi ha restes com el dipòsit de cendres i la xemeneia central del forn, així com diverses zones amb runa industrial i canalitzacions de fibrociment, un material molt nociu per a la salut si s’hi exposen les vies respiratòries. L’estat general de l’edifici és molt deteriorat, amb risc d’esfondrament. Era urgent, per tant, fer-hi obres.
Les empreses interessades a assumir els treballs disposaran fins al divendres 3 d’octubre de termini per presentar una oferta en la licitació, que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) del dimecres vinent.
El cònsol major, Sergi González, va explicar ahir que “aquest enderroc és imprescindible per garantir la seguretat i poder disposar d’un espai degradat”. En aquest sentit, va apuntar que aquesta acció s’emmarca en el projecte de recuperació d’espais públics que està duent a terme la corporació.
La inhalació de partícules d’amiant pot comportar conseqüències molt greus per a la salut, sobretot si és perllongada. S’ha prohibit en la construcció perquè pot provocar fibrosi dels pulmons o diversos càncers, entre altres malalties. És per això també que cal retirar-lo amb cura dels edificis antics.
EL PROJECTE
- UN EDIFICI QUE S’HA D’ENDERROCAR. L’edifici de l’antic forn incinerador d’Encorcés s’ha d’enderrocar pels riscos potencials per a la salut pública, ja que hi ha residus tòxics.
- UN TERMINI INFERIOR A DOS MESOS. El termini d’execució del projecte és inferior a dos mesos. El pressupost estimatiu s’enfila a 150.000 euros. El concurs acabarà d’aquí a un mes.
- RECUPERACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS DE LA CAPITAL. L’enderrocament s’emmarca en la política de recuperació d’espais i edificis públics que està duent a terme la corporació d’Andorra la Vella.