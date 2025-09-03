ESCALDES-ENGORDANY
Se suspèn la recollida de voluminosos i la deixalleria el dia de Meritxell
El comú va fer saber ahir que el servei de recollida d’objectes voluminosos i la deixalleria quedaran suspesos durant la celebració del Dia de Meritxell, dilluns 8 de setembre. La corporació va avisar que el servei es reprendrà a partir de l’endemà i va recordar que per fer ús de la recollida de voluminosos cal programar l’hora del transport trucant al número 890 873. El comú recorda que la recollida porta a porta dels voluminosos o estris vells es fa tres vegades per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de vuit a deu de la nit, mentre que els residus de petites dimensions que es poden transportar en vehicle propi s’han de dipositar a les deixalleries comunals en els horaris d’obertura al públic a la deixalleria d’Isocarenes de dilluns a divendres de vuit del matí a una i de tres a sis, i a la deixalleria del Fener de dilluns a diumenge de set del matí a set del vespre.