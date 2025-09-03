ANDORRA LA VELLA
Les obres de millora energètica dels Serradells costaran 109.000 euros
Els treballs permetran reduir el consum d’energia, millorar el confort dels usuaris i avançar en la sostenibilitat de l’equipament
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat tirar endavant les obres de millora de l’eficiència energètica del centre esportiu dels Serradells. El contracte, per un import de 109.125,89 euros amb l’IGI inclòs, s’ha adjudicat a l’empresa Grup Scuart Tecnologia. Els treballs permetran reduir el consum energètic de les instal·lacions, millorar el confort dels usuaris i avançar en la sostenibilitat de l’equipament, segons va informar ahir la corporació en un comunicat. L’edicte d’adjudicació es publicarà avui al BOPA.
Com és que es fan aquestes obres a l’edifici? Fonts comunals van explicar que el 2023 la corporació anterior va encarregar un estudi a una empresa externa sobre el consum energètic de l’edifici. L’informe concloïa amb un conjunt de recomanacions per millorar-ne l’eficiència i ara s’implementaran. L’agost del 2022 van acabar els treballs de reconstrucció de l’equipament, malmès en l’incendi del 22 de novembre del 2018. Aquesta intervenció va centrar-se, sobretot, en la piscina olímpica, i ja preveia algunes millores en eficiència energètica.
El projecte es divideix en quatre parts principals. En primer lloc, caldrà estabilitzar la xarxa elèctrica i renovar tots els equips amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’estabilitat del subministrament elèctric. Aquest lot s’ha adjudicat per 20.795,05 euros. En segon lloc, també s’instal·larà un sistema d’anàlisi que permetrà monitorar en temps real l’ús de l’energia i optimitzar-ne la gestió. Aquest giny permetrà fer un control intel·ligent del consum energètic. Aquesta inversió puja a 10.835,10 euros.
En tercer lloc, es milloraran els sistemes de climatització (66.795,53 euros) amb nous sensors i equips de control per aconseguir un millor confort i estalvi energètic. Finalment, s’instal·laran sondes de temperatura i humitat per regular amb més precisió aquests paràmetres i reduir-ne el consum. El cost d’aquest sistema de monitoratge és de 10.700,21 euros.
Per la seva part, el conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, responsable comunal del projecte, va destacar que aquesta actuació “és un pas important per fer més sostenible i eficient el centre esportiu dels Serradells”, fet que permetrà reduir la despesa energètica de l’equipament i alhora “millorar l’experiència dels usuaris”.
El concurs per adjudicar les obres va convocar-se a final de juny. La inversió prevista pel comú per a aquestes actuacions era de 102.000 euros.
EL PROJECTE
- ESTABILITZACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA. Caldrà estabilitzar la xarxa elèctrica i renovar tots els equips per millorar la qualitat del subministrament. Aquest lot del projecte s’ha adjudicat per 20.795,05 euros.
- MILLORA DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ. Es milloraran els sistemes de climatització amb nous sensors i equips de control de les temperatures. És la inversió més important de totes: s’enfila a 66.795,53 euros.
- SONDES DE TEMPERATURA I HUMITAT. S’instal·laran sondes de temperatura i humitat per regular amb més precisió aquests paràmetres i reduir-ne el consum. S’hi destinen 10.700,21 euros. En total el projecte s’enfila a 109.125,89 euros.