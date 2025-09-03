BOPA
Andorra la Vella licita l'enderrocament de l'antic forn incinerador d'Encorcés per 150.000 euros
El projecte preveu una durada inferior a dos mesos
El comú d'Andorra la Vella ha acordat una convocatòria d'àmbit nacional per adjudicar les obres d'enderroc de l'antic forn incinerador d'Encorcés, situat a la carretera de la Comella. El projecte preveu una durada inferior a dos mesos i un pressupost estimatiu de 150.000 euros. L’obra inclou la gestió adequada de residus potencialment perillosos que puguin aparèixer durant els treballs. Les empreses interessades disposaran fins al 3 d'octubre per presentar les ofertes.
El comú apunta que l'edifici està molt deteriorat, amb risc d'esfondrament. L’objecte del projecte és l’enderroc parcial de l’edificació, mantenint només la nau situada a l’ala oest, que continuarà sent utilitzada com a magatzem comunal. S’inclouen partides per a la reparació i manteniment d’aquesta nau i la demolició de murs, tanques i blocs de formigó interiors i exteriors per deixar la parcel·la lliure i apta per a futurs usos.
El cònsol major, Sergi González, ha explicat que “aquest enderroc és imprescindible per garantir la seguretat i poder disposar d’un espai degradat”. En aquest sentit, ha apuntat que aquesta acció s’emmarca en el projecte de recuperació d’espais públics que està duent a terme la corporació.