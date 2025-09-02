LA MASSANA

El Vide Dressing de tardor obre les inscripcions dijous

Alguns assistents a altres edicions del Vide Dressing de la Massana

Alguns assistents a altres edicions del Vide Dressing de la MassanaEduard Comellas / Comú de la Massana

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

La Massana acollirà del 17 al 19 d’octubre la 10a edició del Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà que ja s’ha consolidat com una cita de referència per a l’economia circular. Les inscripcions s’obriran dijous 11 de setembre, a les nou del matí a través del portal visitlamassana.ad, i els estands s’atorgaran per ordre d’inscripció. L’esdeveniment se celebrarà coincidint amb el canvi de temporada i manté com a requisit que tots els productes estiguin nets i en bon estat. L’objectiu és allargar la vida útil de la roba i fomentar el consum responsable.

tracking