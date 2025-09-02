LA MASSANA
El Vide Dressing de tardor obre les inscripcions dijous
La Massana acollirà del 17 al 19 d’octubre la 10a edició del Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà que ja s’ha consolidat com una cita de referència per a l’economia circular. Les inscripcions s’obriran dijous 11 de setembre, a les nou del matí a través del portal visitlamassana.ad, i els estands s’atorgaran per ordre d’inscripció. L’esdeveniment se celebrarà coincidint amb el canvi de temporada i manté com a requisit que tots els productes estiguin nets i en bon estat. L’objectiu és allargar la vida útil de la roba i fomentar el consum responsable.