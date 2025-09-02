ORDINO
Més dies de festival i nous tallers al Contradans
La cinquena edició del festival de dansa i cultura tradicional Contradans –que enguany se celebrarà del 2 al 5 d’octubre– arriba carregada de novetats. El festival es consolida i fa un pas endavant, amb l’ampliació de la durada, que passa de tres a quatre dies. A més, incorporarà tallers especialitzats, sumarà més espectacles i aprofitarà nous espais escènics per suplir la manca de l’Auditori Nacional. Un dels plats forts d’aquesta cinquena edició serà la participació de tots els esbarts del país excepte un que, per motius d’agenda, no hi podrà ser. A més, el programa inclourà un total de sis companyies artístiques i diversos espectacles destacats com, per exemple, la representació teatralitzada del llibre L’última ossa d’Ordino, que donarà el tret de sortida al festival dijous 2 d’octubre.