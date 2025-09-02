Medi Ambient
Escaldes suspèn la recollida de voluminosos i la deixalleria per Meritxell
Des del consorci avisen que el servei es reprendrà a partir de l'endemà i recorden que per fer ús de la recollida de voluminosos cal programar l'hora del transport
El comú d'Escaldes-Engordany ha fet saber aquest dimarts que el servei de recollida d'objectes voluminosos i la deixalleria quedaran suspesos durant la celebració del Dia de Meritxell, el dilluns 8 de setembre. Des del consorci avisen que el servei es reprendrà a partir de l'endemà i recorden que per fer ús de la recollida de voluminosos cal programar l'hora del transport contactant al número 890 873. La recollida porta a porta dels voluminosos o estris vells es realitza tres vegades per setmana, dilluns, dimecres i divendres, de 20 a 22 hores. Alhora, la corporació manifesta que els residus de petites dimensions que es poden transportar en vehicle propi s’han de dipositar a les deixalleries comunals dins els horaris d’obertura al públic a la deixalleria d’Isocarenes de dilluns a divendres de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores i la deixalleria del Fener de dilluns a diumenge de 7 a 19 hores.