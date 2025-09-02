Bàsquet
Encamp recull els fruits d’anys de promoció esportiva amb l’estada de dos equips d’Eurolliga
El comú i el MoraBanc han renovat el conveni de col·laboració perquè es continuï celebrant el Trofeu de la parròquia
El comú d'Encamp ha valorat positivament les inversions dutes a terme a les instal·lacions esportives i les campanyes per posicionar la parròquia com a destinació esportiva. Aquest estiu Encamp gaudirà de dues estades de clubs de gran renom dins del bàsquet, ja que el Barça i el París Basketball, equips d'Eurolliga entrenaran a la parròquia per preparar la temporada. En el cas de l'entitat catalana es va signar un conveni, però pel que fa a l'equip francès va ser per voluntat pròpia de l'organització esportiva que es va interessar a fer part de la seva pretemporada en el Pas de la Casa. Aquest fet suposa posar "la cirereta al pastís de la feina ben feta que portem fent fa molt de temps", ha valorat el cònsol menor del comú d'Encamp, Xavier Fernàndez. "Estem molt contents que el París vingui perquè el FC Barcelona també és un club de fora, però tenim un conveni de col·laboració llavors hi ha una entesa, en el cas del París és fruit de molts anys de treball de posicionar Encamp i el Pas de la Casa dintre del món esportiu", ha afegit el conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot.
Aquest cap de setmana els encampadans i encampadanes podran gaudir de bons partits d'aquest esport. El dissabte a les 12 hores el Barça s'enfrontarà amb el París Basketball i el dilluns, diada de Meritxell, el MoraBanc es veurà les cares amb el mateix club francès en el qual serà el VII Trofeu Comú d'Encamp. El matx es jugarà a les 19 hores en el Complex Esportiu d'Encamp. El trofeu continuarà el dia 10 de setembre a les 19 hores, també al Complex Esportiu d’Encamp, amb un partit en categoria femenina que jugarà el Toulouse Basketball Club i l’Spar Girona.
L'aposta des de la corporació per posicionar la parròquia com a destinació esportiva, les diferents estades esportives que s'hi han fet, així com els convenis signats amb clubs com el MoraBanc i el Barça, han permès que es produeixi "un boca-orella que fa que funcioni molt bé i que clubs de renom, com en aquest cas el París, s'interessin per la nostra vila", ha manifestat el cònsol menor. Des de la corporació destaquen les instal·lacions en alçada que disposen en el Pas de la Casa, així com el tracte proper i familiar que tenen amb els i les esportistes que els visiten. "Tindre aquesta part del Pas de la Casa ens ajuda molt perquè hem tingut 24 estades que ens han suposat més de 6.000 pernoctacions, moltes venen del costat francès i també n'hi ha d'altres que venen del costat espanyol", ha concretat Fernàndez sobre el nombre d'estades executades durant els primers sis mesos del 2025.
El MoraBanc i la corporació encampadana han anunciat aquest dimarts la renovació del conveni de col·laboració entre les dues parts. Això permetrà que es torni a disputar el Trofeu d'Encamp, que enguany arriba a la setena edició. "Estem molt contents i satisfets de renovar aquest conveni de col·laboració", ha precisat Marot. "És una entitat per nosaltres molt important perquè al final és el reflex d'un esport de treball, dedicació i representació del país en el qual ens sentim molt integrats, sempre que des del comú li hem demanat col·laboració han estat aquí presents", ha afegit el responsable d'Esports. El matx entre el MoraBanc i el París genera salivera, ja que és "de luxe", ha comentat Marot. El millor de tot és que el preu per accedir al recinte esportiu serà molt econòmic, de 10,30 euros. A més, els beneficis de les entrades aniran destinats a Càritas.
Els directius del MoraBanc han valorat positivament l'acord arribat entre les dues parts perquè els permetrà preparar la temporada. "Per nosaltres arriba sempre en un moment molt important perquè és un moment en què ens toca preparar-nos i crear les bases del que serem durant l'any i això ho podem fer de la mà del comú d'Encamp passant tres dies al Pas de la Casa", ha destacat el president de la institució Gorka Aixàs. "Ens va molt bé per cohesionar grup per poder preparar la temporada i jugar amb rivals de luxe, com és el cas d'aquesta temporada o en altres", ha afegit el dirigent del club andorrà.
Homenatge al capità Nacho Llovet
Aixàs ha volgut dedicar unes paraules d’agraïment i reconeixement a Nacho Llovet després de confirmar-se la seva sortida del club. "Sense dubte, només puc agrair-li la trajectòria i tots els anys que ha estat aquí", ha expressat. El president ha volgut remarcar que Llovet ha estat un jugador clau tant "en moments brillants com en els més complicats del club". A més, ha afirmat que ha estat un jugador que "ens ha donat moltíssim rendiment" i que serà un "d'aquells jugadors que amb el temps recordarem com a jugadors emblemàtics del MoraBanc".
El president ha confirmat que és un "dia trist" perquè "marxa un dels nostres". En nom del club, ha agraït tot el que ha significat pel MoraBanc perquè "crec que ha sigut molt". En aquest sentit, ha deixat la porta oberta a fer-li un homenatge, tot i que no ha concretat quan es farà. "Crec que sense dubte Nacho Llovet mereix un homenatge en el moment que toqui", ha conclòs.