ANDORRA LA VELLA
El comerç de l’avinguda Meritxell aprova fer un tram per a vianants
El comú iniciarà a final de setembre una prova pilot al sector comprès entre la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias
El comú d’Andorra la Vella posarà en marxa a final de setembre una prova pilot que transformarà, cada diumenge, el tram de l’avinguda Meritxell comprès entre la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias en un espai per a vianants. La iniciativa es prolongarà fins a les festes de Nadal i té com a objectiu “recuperar els carrers per a les persones”, segons explica el cònsol major, Sergi González. La mesura ha generat expectació entre els comerciants de la zona, que majoritàriament hi veuen una oportunitat per dinamitzar l’eix comercial. La sensació general és que incrementarà el flux de gent, reduirà el soroll dels vehicles i atraurà tant els visitants com els residents.
“El carrer per a vianants li donaria més moviment, però caldria posar-hi cafeteries o llocs per dinar, perquè al migdia la zona queda deserta”, comenta la Paola, responsable de la botiga Guess. En la mateixa línia, el Diego, d’Ecoalf, considera que “serà millor per al comerç, perquè hi haurà més flux de gent i això beneficiarà la zona”.
“Serà millor per al comerç, perquè hi haurà més flux de gent i això beneficiarà la zona”
“Caldria posar-hi cafeteries o llocs per dinar, perquè al migdia la zona queda deserta”
“Milloraria molt la qualitat de vida de la gent d’aquí i també dels visitants. No podem dividir l’avinguda”
La importància de recuperar l’espai públic també és un argument compartit per altres establiments. Rosa Pons, propietària de The Embassy, defensa que la transformació “milloraria molt la qualitat de vida de la gent d’aquí i també dels visitants. No podem dividir l’avinguda Meritxell. A més, tenim el centre històric a prop i, amb terrasses maques, podria quedar molt bé”. “A tothom li agrada anar pel carrer tranquil, sense cotxes que hi passin”, apunta una venedora. La Isabel, responsable de la botiga Gala, afegeix que “és horrible treballar en aquest carrer actualment, no sents els clients amb el soroll dels cotxes. Seria un encert perquè implicaria continuar el carrer per a vianants de més avall”.
“Com més continuïtat tingui aquest carrer, millor. S’ha d’esperar que es faci la prova”
“És horrible treballar en aquest carrer actualment, no sents els clients amb el soroll dels cotxes”
Tot i que hi ha veus més cautes, l’actitud és generalment optimista. “Com més continuïtat pugui tenir aquest carrer, millor. Crec que s’ha d’esperar que es faci la prova, però la sensació és positiva”, apunta el Valentino, de la botiga K-Twin. També hi ha qui es mostra a favor tot i apuntar punts febles. “Crec que quan es fa un carrer per a vianants la gent s’allunya més dels aparadors. Però hi estic a favor per no deixar aquesta zona tan pobra”, expliquen des d’Alfa.
Molts comerciants recorden que el debat sobre transformar el tram en una zona exclusiva per a vianants no és nou i que “les opinions han anat variant”. Actualment, però, la majoria aprova la iniciativa amb alguns dubtes relacionats amb el recorregut del transport públic. Segons el comú, la decisió s’ha pres consultant els informes del servei de Circulació, que indiquen que el tall no hauria de generar dificultats en el trànsit. També asseguren que l’accés a l’aparcament d’un centre comercial de la zona, així com la connexió amb l’hospital i la feina dels equips d’emergència, estan garantits. Durant els tres mesos de prova, el comú recollirà opinions de veïns i comerciants per ajustar possibles accions futures i valorar una política més àmplia amb vista al 2026.