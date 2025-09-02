Andorra la Vella
Adjudicats per 109.000 euros els treballs de millora energètica dels Serradells
Les obres inclouran l'estabilització de la xarxa elèctrica, el control intel·ligent del consum, la climatització i la regulació de la humitat de la piscina
El comú d'Andorra la Vella ha aprovat l'adjudicació dels treballs de millora d'eficiència energètica al Centre Esportiu dels Serradells, amb un import total de 109.125,89 euros. L'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Grup Scuart Tecnologia i les obres inclouran l'estabilització de la xarxa elèctrica, el control intel·ligent del consum, la millora dels sistemes de climatització i la regulació de la humitat de la piscina.
El conseller de Serveis Públics, i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes ha comentat que "és un pas important per fer més sostenible i eficient el Centre Esportiu dels Serradells, reduint la despesa energètica i millorant l’experiència dels usuaris".