La Massana
El Vide Dressing de tardor obre inscripcions aquest dijous
L’esdeveniment se celebrarà coincidint amb el canvi de temporada, i manté com a requisit que tots els productes estiguin nets i en bon estat
La Massana acollirà del 17 al 19 d’octubre la 10a edició del Vide Dressing, el mercat de roba i complements de segona mà que ja s’ha consolidat com una cita de referència per a l’economia circular al país. Les inscripcions per participar-hi s’obriran aquest dijous, 11 de setembre, a les 9 del matí a través del portal visitlamassana.ad, i els estands s’atorgaran per ordre d’inscripció.
L’esdeveniment se celebrarà coincidint amb el canvi de temporada, i manté com a requisit que tots els productes estiguin nets i en bon estat. L’objectiu és allargar la vida útil de la roba i fomentar el consum responsable. De mitjana, es dona sortida a unes 5.000 peces per edició.
Els participants tindran llibertat per fixar els preus, tot i que es recomana que siguin baixos per afavorir la reutilització. També hauran de comprometre’s a mantenir la parada oberta durant tot l’horari del mercat: divendres, de 16 a 20 h; dissabte, de 10 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14 h.
El preu de la inscripció oscil·la entre els 15 i els 35 euros, segons la ubicació de l’estand. A més, s’haurà d’assistir a una reunió informativa prèvia el 30 de setembre, en què s’explicarà el funcionament del mercat i es donaran consells per millorar la presentació dels estands, un dels aspectes més valorats d’aquest esdeveniment.