ENCAMP
Tradició, sardanes i vermut en el 36è Aplec de la Sardana a la plaça dels Arínsols
Les cobles La Flama de Farners i la Jovenívola de Sabadell van donar el tret de sortida ahir al 36è Aplec de la Sardana a la plaça dels Arínsols. Des de les 11 del matí, ambdues formacions musicals van interpretar dotze sardanes, i la gent del poble s’hi va sumar amb el ball.
Una de les novetats d’enguany ha estat la vermutada popular, que va tenir lloc ahir al migdia i va aplegar persones de totes les edats, moltes de les quals van quedar-se a ballar sardanes. A més, diferents autoritats del comú d’Encamp com el cònsol menor, Xavier Fernández, i el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, no van voler-se perdre la festa.
A partir de dos quarts de cinc de la tarda va continuar l’aplec amb la ballada de tretze sardanes més que han tancat un cap de setmana ple de tradició, germanor, música i dansa.