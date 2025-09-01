ESCALDES-ENGORDANY
El Sabors d’Estiu consolida la plaça de l’Església com a punt de trobada
L’esdeveniment ha rebut 4.200 visitants en tres dies, mentre que el 2022, l’any amb més participació, en van ser 3.600
El comú d’Escaldes-Engordany va tancar ahir el Sabors d’Estiu amb un bon regust de boca. El conseller de Cultura i Promoció econòmica, Valentí Closa, va destacar l’èxit de l’esdeveniment, que s’ha celebrat de divendres a diumenge. “La xifra més alta de participació van ser els 3.600 visitants del 2022, i aquest any crec que podrem arribar als 4.200”, va afirmar Closa.
El conseller va assenyalar que l’emplaçament del Sabors d’Estiu, la nova plaça de l’Església, ha contribuït a atraure més visitants. L’espai, remodelat recentment en el marc de la transformació de la part alta de la parròquia, està plenament consolidat com a punt de trobada. Closa va afegir que el parc de la Mola era un bon escenari per a l’esdeveniment, però com que no és una zona cèntrica, era molt més difícil que la gent s’hi acostés. A més, comportava altres inconvenients, com ara que la inversió que s’hi havia de fer era més gran. “El Festival Caldes ha funcionat molt bé, i per això, hem decidit tornar a portar Sabors aquí”, va puntualitzar el conseller.
“Parlant amb els comerciants, restauradors i visitants, la gent està contenta”
En definitiva, llevat del mal temps del primer dia de programa, que va provocar el canvi d’alguns dels concerts, la percepció general és molt positiva. “Parlant amb els comerciants, restauradors i visitants, la gent està contenta. Els tallers i la restauració han funcionat molt bé. Nosaltres també ho estem”, va assenyalar el conseller.
Continuïtat
Closa va apuntar, sense acabar de concretar-ho del tot, que el Sabors d’Estiu no és segur que tingui continuïtat l’any vinent. Tot i això, sí que va remarcar que, encara que no sigui amb aquest nom, el comú vol treure el màxim rendiment de la plaça com a escenari de futurs esdeveniments.
El programa ha inclòs un mercat artesanal amb 10 expositors de productes originals, una zona gastronòmica amb quatre punts de restauració diferenciada i uns set tallers gratuïts que han tingut una ocupació gairebé completa cada dia, amb més de 100 participants. L’aposta pels tallers i per la presència d’artesans ha contribuït a donar visibilitat al talent i la creativitat del teixit local i nacional.
Finalment, el conseller de Cultura va explicar que l’objectiu del comú és que l’espai esdevingui “una plaça del poble”, ja que la parròquia no en té. El proper pas –tot i que encara no té data– consistirà a condicionar els locals buits que hi ha sobre l’entrada de l’aparcament, on s’ha previst obrir un bar. Del projecte, va afegir, se n’ha parlat en junta de govern, però cal acabar de polir-ne els detalls.