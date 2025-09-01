Andorra la Vella
Pas de vianants a Meritxell, de la Rotonda a Bisbe Iglesias, a partir de finals de mes
La prova es farà cada diumenge fins a les festes de Nadal
El comú d'Andorra la Vella arrenca una prova pilot a finals d'aquest mes de setembre per a fer de vianants un tram específic de la part alta de l'avinguda Meritxell. Concretament, i tal com ha precisat aquest dilluns la corporació, es tracta del tram que s'allarga entre la Rotonda i el carrer Bisbe Iglesias. Tot i això, la prova només s'aplicarà els diumenges, ja que es tracta d'un període de baixa afluència de visitants i d'uns dies amb menys trànsit que permeten avaluar l'impacte de la mesura.
La finalitat de l'acció és obrir l'espai a la ciutadania. "Volem comprovar l'ús ciutadà que es pot fer en espais fins ara reservats als vehicles dins d'una filosofia global de recuperar els carrers per a les persones", ha explicat el cònsol major de la capital, Sergi González. A la vegada, ha posat en relleu que el tall en el trànsit "no ha d'ocasionar dificultats per circular", ja que el comú s'ha recolzat en els informes del servei de Circulació abans d'actuar.
En el plantejament s'ha tingut molt en compte els veïns i comerços de la zona perquè no hi hagi afectacions ni molèsties. De fet, González ha explicat que "la comunicació dels equips d'emergència amb l'hospital està garantida i també l'accés a l'aparcament d'un centre comercial de la zona, al qual es podrà accedir sense problemes des del viaducte i la plaça Rebés". "La iniciativa està pensada per als ciutadans d'Andorra la Vella i de tot el país. Volem que gaudeixin d'aquest espai en un dia sense cotxes i que ens facin arribar els seus inputs", ha afegit.
La prova es farà cada diumenge fins a les festes de Nadal. Durant aquest període, el comú recollirà opinions i ajustarà les accions de cara al 2026. Es tracta, doncs, d'una política de peatonalització que també s'està aplicant "en grans capitals com París, Madrid o Nova York, però també a ciutats com Tolosa, Vitòria o Pontevedra".