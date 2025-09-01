Ordino
Més dies de festival, nous tallers i més escenaris a la cinquena edició del Contradans
El festival se celebrarà del 2 al 5 d'octubre, carregat de novetats
La cinquena edició del festival de dansa i cultura tradicional Contradans —que enguany se celebrarà del 2 al 5 d'octubre— arriba carregada de novetats. La consellera de Comunicació i Sistemes d’Informació, Participació Ciutadana i Associacionisme d'Ordino, Meritxell Rabadà; la codirectora de Contradans, Sandra Tudó, i la vicepresidenta de l’Associació Contradans, Marta Closa, durant la presentació, han anunciat que el festival es consolida i fa un pas endavant, amb l'ampliació de la seva durada, passant de tres a quatre dies. A més, incorporarà tallers especialitzats, sumarà més espectacles i aprofitarà nous espais escènics per suplir la manca de l’Auditori Nacional. "Des del comú volem subratllar que el suport que oferim al festival no és simbòlic. No es tracta només d’una aposta estratègica, sinó d’un compromís per donar eines a les entitats culturals, perquè són l’ànima del territori" ha assenyalat Rabadà, qui també ha assegurat que "és un festival que creix, que arrisca, que aposta per noves maneres de viure i transmetre la tradició".
Pel que fa a la programació, un dels plats forts d’aquesta cinquena edició serà la participació de tots els esbarts del país excepte un que, per motius d’agenda, no hi podrà ser. A més, el programa —que ja es pot consultar íntegrament al web contradans.ad— inclourà un total de sis companyies artístiques i diversos espectacles destacats com, per exemple, la representació teatralitzada del llibre L’última ossa d’Ordino, que donarà el tret de sortida al festival el dijous 2 d’octubre i comptarà amb la participació de l’actriu Núria Montes; l’espectacle ‘Basaide’ del col·lectiu artístic basc Bilaka Kolektiboa; la sessió del DJ català ‘Lo Puto Cat’, que transforma música tradicional en electrònica i que oferirà una de les seves darreres actuacions; l’espectacle de castanyoles amb llums del col·lectiu ‘Dark Castanets’; i la preestrena de l’espectacle ‘Fars’ de l’Esbart Ciutat Comtal, que tindrà lloc a l’Era Rossell. "Com a novetat destacada, es presentaran per primer cop les dues 'osses' d’Ordino juntes durant el primer espectacle: l’ossa de la farsa burlesca teatralitzada i la que va crear l’Esbart per commemorar aquesta farsa" ha comentat Tudó, tot afegint que enguany el Contradans incorporarà la literatura com a nova disciplina dins del festival.
El festival es constitueix com a associació
Durant la presentació de la nova edició del certamen, Closa ha explicat que enguany el festival s’ha constituït com a associació per tal de gestionar millor les ajudes, convenis i projectes futurs. “Tot i el poc temps, l’acollida ha estat molt bona, i el Govern ja ha signat un conveni de suport que impulsa la internacionalització del festival cap a Catalunya, Aragó i França. L’equip és jove, format per membres dels diferents esbarts d’Andorra, i tot i que es renovarà, és un punt fort del projecte”, ha celebrat la vicepresidenta de l’Associació Contradans. A més, davant una pregunta de la premsa, Rabadà ha avançat que, de cara al 2026, s’està preparant un projecte molt important i multidisciplinari que implicarà tots els esbarts i artistes de diverses disciplines culturals. “Aquest esdeveniment es durà a terme a finals d’estiu – principis de tardor, coincidint amb el Contradans 2026”, ha detallat la consellera d’Associacionisme ordinenca.