Curs 2025-2026
Encamp obre demà les inscripcions en línia de les activitats esportives
A partir del 9 de setembre a les 11 del matí es podran fer de manera presencial
El comú d'Encamp obrirà demà les inscripcions en línia per a les activitats esportives del curs 2025-2026. Les inscripcions presencials s'obriran a partir del 9 de setembre a les 11 hores del matí. El mateix dia, també s'obriran les inscripcions per les activitats culturals.
Els preus de les activitats esportives per a infants i joves és de 179 euros per realitzar una activitat, de 337 euros si se’n realitzen dues, i de 241,50 euros cada activitat a partir de la tercera inscripció. El comú informa que s’aplicarà un 10% de descompte per als titulars del Carnet Jove i els socis del Club Piolet i un 20% de descompte per al segon germà. El preu per a les activitats d’adults serà, per una activitat sent socis, de 118,60 euros el trimestre, i en el cas de no ser socis, de 152,70 euros el trimestre. Es podran beneficiar d’un 10% de descompte els titulars del Carnet Jove.
Les inscripcions de cultura enguany es faran amb un pagament anual. El preu per a infants i joves serà de 170,30 euros l’activitat, mentre que els adults hauran d’abonar 281,70 euros, 165,50 euros per a la segona activitat i 125,60 euros per a la tercera.