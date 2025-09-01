Preguntes
Canillo obre una enquesta per conèixer els interessos de la població
Canillo ha posat en marxa una enquesta breu i ràpida de respondre que estarà disponible de l’1 al 21 de setembre, amb l’objectiu de conèixer millor els interessos de la ciutadania i poder organitzar xerrades i conferències útils, interessants i atractives per a tothom.
L’enquesta està adreçada a la població resident a Canillo, a les persones que hi treballen, així com a tothom que tingui interès a assistir a les activitats que s’hi organitzin. Les respostes ajudaran a definir una programació més ajustada a les necessitats i inquietuds del territori.