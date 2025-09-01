Andorra la Vella
19 sol·licituds per optar a les places d'aparcament d'autocaravanes a Canrodes
Les 10 restants s'otorgaran seguint estrictament l'ordre d'entrada al registre
El comú d'Andorra la Vella ha rebut 19 sol·licituds per optar a una de les places d'aparcament per a autocaravanes a Canrodes. Atès que el nombre de demandes és inferior a les 29 places disponibles, l'adjudicació es farà directament per ordre d'entrada de registre, sense necessitat de sorteig públic, apunta el comú, tot indicant que cinc de les demandes corresponen a residents d'altres parròquies.
Les persones que resultin adjudicatàries podran gaudir d’una plaça en règim de pupil·latge amb una quota mensual de 120 euros, i una durada inicial d’un any renovable fins a un màxim de cinc anys.
Les noves sol·licituds que es presentin s’atorgaran seguint estrictament l’ordre d’entrada al registre, fins a esgotar les places disponibles, apunta el comú.