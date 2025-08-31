REPORTATGE
Relleu generacional al comú
La corporació de la capital promou que els treballadors a punt de jubilar-se facin un període de traspàs per transmetre tots els seus coneixements als qui els han de succeir.
El comú d’Andorra la Vella potencia el relleu generacional de la plantilla. Segons va explicar recentment al Diari la cònsol menor, Olalla Losada, l’equip de govern s’ha adonat, des que va arribar al comú el gener del 2024, que hi ha interès, per part dels treballadors en edat de jubilació, d’allargar la vida laboral “un o dos anys” per transmetre tots els seus coneixements als qui els han de rellevar. “No hi ha tants treballadors que es vulguin prejubilar com podria semblar. Al contrari, molts estan tan compromesos amb la feina que fan que ens demanen d’acollir-se a aquest període de traspàs”, explica la mandatària.
L’opció de perllongar l’estada a l’empresa és, per descomptat, voluntària i no s’aprova per defecte, ja que “s’ha d’estudiar cas per cas”. El model beneficia la dinàmica de treball dins la corporació. “És una manera de no trencar el ritme del comú”, remarca Losada. La cònsol recorda que en molts casos quan un treballador del comú es jubila no s’ha pensat amb antelació qui l’haurà de substituir, la qual cosa pot endarrerir projectes i fins i tot provocar problemes d’organització interna.
Com funciona aquest sistema? En primer lloc, el comú informa els treballadors a punt de jubilar-se que, si volen, poden acollir-se a aquesta opció. Si hi accedeixen, la corporació convoca un concurs intern per cobrir la plaça, tenint en compte que durant sis mesos l’empleat que es jubila i el seu relleu treballaran plegats. La proposta s’adreça, sobretot, a les figures amb certa responsabilitat dins de la corporació, com els caps d’àrea, i a perfils especialitzats, com per exemple els tècnics de patrimoni.
En alguns casos, Losada considera que per les característiques de la feina el període de traspàs hauria de ser més llarg. “La persona que faci el relleu al cap de Cultura, que esperem que sigui d’aquí a molts anys, haurà d’estar al comú com a mínim un any per poder conèixer tota la programació cultural del comú”, apunta.
La cònsol, finalment, destaca la motivació de la plantilla comunal. “Jo crec que hi ha una voluntat de treballar pel bé de la ciutadania. Hi ha treballadors que ens diuen que no volen jubilar-se encara per acabar projectes pendents i nosaltres els oferim l’opció de fer-ho intentant donar resposta a les necessitats de tothom”, assegura.
Proposta del Sitca
Tot i que Losada afirma que hi ha poc interès entre la plantilla per accedir a la prejubilació, el Sindicat de treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca) continua defensant la necessitat d’un sistema d’accés anticipat al retir.
D’altra banda, i pel que fa a la proposta del Sitca de crear un pla d’estalvi per a la jubilació entre la plantilla, Losada manté que en els propers mesos el comú n’estudiarà “els pros i els contres” per determinar-ne la viabilitat. Del maig al juliol el sindicat va fer una enquesta entre els treballadors sobre la possibilitat d’impulsar un pla d’estalvi per complementar la pensió pública de la CASS. El 91% dels 350 treballadors que van respondre a l’enquesta donen suport a la proposta. Una de les premisses fonamentals del projecte és que no comporti un increment significatiu del pressupost de personal de la corporació que comprometi les arques públiques en el futur.