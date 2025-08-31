Cultura
Més de 5.000 persones han visitat l'exposició d'Albrecht Dürer a Escaldes
El CAEE destaca l'increment de visitants internacionals i una forta participació infantil
L'exposició Albrecht Dürer. Obres mestres del gravat renaixentista, que es pot veure al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) des del juny, ha rebut fins ara 5.111 visitants. El 55,33% de les visites (2.828) han estat individuals, el que representa un increment notable respecte a l'estiu del 2024, quan aquesta tipologia de visites només suposaven el 41,8% del total. El 36% dels visitants són infants de 0 a 14 anys, molts vinguts de diversos esplais. Pel que fa al públic adult (3.286 visitants), un 42% té entre 25 i 65 anys i un 22% supera els 65 anys.
El públic vingut d'Andorra representa el 46%, seguit pel d'Espanya (38%), França (7%), i un 9% d'altres països. El CAEE destaca l'increment del turisme cultural internacional, passant de 173 visitants estrangers de nacionalitats diferents de l'espanyola i francesa el 2024, a 481 visitants enguany.
L'exposició es troba en l'equador i es podrà visitar fins al mes d'octubre.
Activitats paral·leles
L’exposició s’ha acompanyat d’un programa de deu activitats acadèmiques, lúdiques i creatives, de les quals ja s’han celebrat sis amb la participació de 174 persones. Destaquen les conferències de Maria Pandiello i Luis Vives-Ferrándiz, que han aplegat 39 i 52 assistents respectivament, així com tres visites nocturnes i un taller de xilografia.