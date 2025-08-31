LA MASSANA
Final de la temporada d’estiu del telecabina d’Arinsal
El cap de setmana que ve acaba la temporada d’estiu del telecabina d’Arinsal, que permet pujar des del poble fins a 1.915 metres sobre el nivell del mar. El preu és gratuït consumint als establiments col·laboradors. Si no es consumeix, el tiquet costa 4,90 euros amb l’anada i la tornada. L’horari d’obertura és de dos quarts de deu del matí a dos quarts de sis de la tarda. La temporada estival del giny comença al juliol.
El cap de setmana que ve també acabaran les sortides d’observació nocturna de les estrelles que organitza el comú de la Massana. Divendres es faran les últimes excursions al coll de la Botella –a partir de dos quarts de deu de la nit–, i dissabte, a dos quarts de vuit del vespre, a les Bordes de Cardemeller, on s’oferirà un tast de productes locals als participants.
Aquestes activitats s’emmarquen en el projecte comunal per consolidar la Massana com una destinació turística especialitzada en l’observació de les estrelles. La parròquia té un dels cels més nets del país.