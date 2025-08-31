ENCAMP
Cap de setmana de sardanes als Arínsols
La parròquia celebra els 30 anys com a ciutat pubilla de la dansa tradicional
Encamp està de celebració. La parròquia compleix 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana i ho commemorarà durant tot el cap de setmana amb diferents accions, entre les quals la 36a edició de l’Aplec de la sardana i el 30è Concurs de colles sardanistes.
L’acte central, el 30è Concurs de colles sardanistes, va celebrar-se a la tarda a la plaça dels Arínsols i va comptar amb 11 conjunts procedents de Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Ponts, Balàfia, Bellvís i Vilanova de Bellpuig. El concurs va aplegar dues sardanes de lluïment, una revessa, una de punts lliures i la final de germanor. Les ballades van ser interpretades musicalment per la cobla La Flama de Farners.
“[Per a la parròquia] ser amfitrions d’una festa com aquesta és molt satisfactori”
Pel que fa a les classificacions, en la categoria de colles veteranes la guanyadora va ser Enèrgica, seguida de Fonts de Valldans i Xalem, que van quedar en segon i tercer lloc. En la categoria grans, el primer premi va ser per a la colla Amunt i Crits. En la infantil, per la colla Petits Amunt i Crits i, en la de colles alevines, la victòria va ser per a La Guineu Saltirona.
L’entrega de premis va anar a càrrec de la cònsol major, Laura Mas; el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans; els consellers comunals Sabrina Grégoire, Andreu Riba i Judit Torres, i la presidenta de la Federació Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, Núria Escudé. El conseller de Cultura va destacar que l’esdeveniment d’enguany “és molt especial”, i va afirmar que per al comú encampadà “ser amfitrions d’una festa com aquesta és molt satisfactori”.
La commemoració de la sardana va continuar a partir de les deu de la nit amb una audició de sardanes de set tirades a càrrec de la cobla La Flama de Farners.
Avui des de la plaça dels Arínsols es donarà el tret de sortida al 36è Aplec de la sardana, que s’iniciarà a les 11 del matí i comptarà amb 12 sardanes interpretades per les cobles La Flama de Farners i Jovenívola de Sabadell. A les 12 hi haurà un vermut popular a la plaça i a dos quarts de cinc es continuarà l’aplec amb la ballada de 13 sardanes més, amb què la parròquia tancarà un cap de setmana ple de cultura i tradició.