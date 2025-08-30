INTERPARROQUIAL
Més de 400 activitats preventives a través del Punt Lila i el RollingAND
La Creu Roja distribueix 210 tapagots, 57 tests d’alcohol o tres tests de substàncies en esdeveniments de nit des del març
La Creu Roja Andorrana va fer públic ahir el balanç anual de les activitats preventives realitzades durant el 2025 a través dels serveis del Punt Lila i el RollingAND, dissenyats per promoure la seguretat, prevenir riscos i sensibilitzar la ciutadania en esdeveniments festius. Durant aquest any, l’entitat ha realitzat un total de 411 actuacions informatives i educatives, amb la distribució de més de 210 tapagots reutilitzables, 57 tests d’alcohol i tres tests de substàncies. També s’ha repartit material d’higiene femenina i preservatius.
Els dos serveis estan presents en diversos endeveniments
En comparació amb l’any anterior, les actuacions informatives i educatives han augmentat un 37% i han passat de les aproximadament 300 del 2024 a les 411 del 2025. Els tapagots repartits han duplicat la xifra anterior, amb un increment del 110%, mentre que els tests preventius d’alcohol i substàncies han crescut un 33%. Amb aquest balanç, la Creu Roja Andorrana reafirma el seu compromís amb la seguretat ciutadana, la prevenció i la sensibilització, i consolida els Punts Lila i RollingAND com a recursos indispensables en festes i esdeveniments multitudinaris, va remarcar l’entitat en un comunicat de premsa.
Els punts lila també han repartit material d’higiene femenina
Al llarg de l'any
Els dos serveis de la Creu Roja han estat presents en diversos esdeveniments al llarg de l’any. El Punt Lila i el RollingAND van activar-se, per ordre cronològic, al carnestoltes d’Encamp (de l’1 al 4 de març), a la Festa del Poble d’Encamp (del 20 al 22 de juny), a la Festa Major de Canillo (del 18 al 20 de juliol), a la Festa Major d’Andorra la Vella (de l’1 al 4 d’agost) i a la Festa Major d’Encamp (el 14 i el 15 d’agost). Van activar-se Punts Lila –però no espais RollingAND– a les Festes Majors d’Escaldes-Engordany (el 26 i el 27 de juliol), Sant Julià de Lòria (del 25 al 29 de juliol) i Santa Coloma (el 23 i el 24 d’agost), segons va confirmar l’entitat.
Els Punts Lila estan integrats habitualment per una infermera, una professional de l’àmbit social i voluntaris majors d’edat que exerceixen d’informadors de possibles agressions. L’espai, tancat, protegit i íntim, vol garantir la seguretat en l’acompanyament de totes les víctimes d’alguna agressió. Els voluntaris també tenen la missió de sensibilitzar i d’informar el públic assistent sobre violència de gènere i LGTBIQ+fòbia. Els punts RollingAND, per la seva part, ofereixen suport preventiu sobre consum d’alcohol i drogues. Aquest any han participat una trentena de voluntaris en els Punts Lila.