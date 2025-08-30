ANDORRA LA VELLA
El 80% dels joves del programa Curulla valoren l’experiència amb un excel·lent
La segona edició del programa Curulla –una iniciativa del comú destinada a oferir als joves d’entre setze i disset anys una primera experiència laboral durant els mesos d’estiu– ha estat valorada amb excel·lent pel 80% dels participants. El programa ha obtingut una puntuació de 4,7 sobre 5, i la majoria dels joves considera que el projecte hauria de tenir continuïtat. Així ho va anunciar ahir la cònsol menor, Olalla Losada, al Rusc, en l’acte de cloenda. “Ells mateixos ens han fet arribar aquesta doble visió: per una banda, tenen una feina d’estiu remunerada –que és important per a qualsevol jove o persona– i, per l’altra, molts han pogut descobrir quins estudis els agradaria fer en un futur, quines feines els atrauen i quines no”, ha destacat Losada, tot puntualitzant que en aquesta edició hi han participat 41 joves: 17 en el primer torn i 24 en el segon.