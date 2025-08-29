ESCALDES-ENGORDANY
La plaça de l’Església torna a ser l’epicentre dels Sabors d’Estiu fins aquest diumenge
La plaça de l’Església torna a ser l’epicentre de Sabors d’Estiu fins diumenge. Després de la remodelació de l’espai, es recupera l’escenari habitual d’aquest esdeveniment cultural i gastronòmic, que el comú organitza amb la voluntat de dinamitzar la part alta de la parròquia i omplir-la de vida i activitat durant les tardes i vespres d’estiu. La zona de teca i mercat obrirà de dos quarts de 12 del migdia a 11 de la nit. Els actes començaran a dos quarts de cinc de la tarda amb una demostració de minerals màgics. A les sis, es farà un taller de creació d’espelmes i, a les set i a les nou, hi haurà dos concerts: el de la Soulstorm Band i el de The Swing Girls, respectivament.
Més enllà de l’oferta cultural, el Sabors d’Estiu té la finalitat de donar a conèixer la zona històrica d’Escaldes, transformada recentment en un espai més accessible i modern.