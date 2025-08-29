SANT JULIÀ DE LÒRIA
Majoral sosté que un pàrquing és la “solució definitiva” per a Juberri
En el mandat anterior el departament d’Urbanisme ja va redactar un avantprojecte d’aparcament per als jardins
El conseller de la minoria al comú de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, afirma que construir un aparcament prop dels jardins de Juberri i regular-ne els horaris d’accés milloraria la convivència entre visitants i veïns al parc lauredià. Segons va explicar al Diari, en el mandat anterior, quan era cònsol major, el departament d’Urbanisme va redactar un avantprojecte per construir un pàrquing a la vora dels jardins –concretament, sobre el tram final del carrer del Bosc–. Majoral va afirmar que aquesta és la “solució definitiva” als problemes de massificació de l’espai. “El projecte encara s’havia d’acabar de definir, però ja el teníem estudiat”, va puntualitzar.
En el mandat anterior, va recordar el conseller, el comú ja va prohibir l’accés dels autobusos als carrers adjacents als jardins. A més, va construir un sobreample a la carretera per permetre que aquests vehicles poguessin girar sense haver d’entrar a aquests vials fent marxa enrere per maniobrar.
Treballar conjuntament
D’altra banda, fonts del Govern van matisar ahir que l’executiu manté la disposició a treballar conjuntament amb l’administració laurediana per fer compatible el turisme a Juberri amb la qualitat de vida dels veïns. Encara que trobar una solució als problemes a Juberri correspongui, des del punt de vista competencial, al comú, ja que els jardins ocupen un terreny cedit per la corporació comunal a un privat. El Govern, van afegir, fa un seguiment constant de les zones amb més concurrència del país. De fet, properament el cònsol major, Cerni Cairat, es reunirà amb el Govern i Andorra Turisme per tractar aquesta qüestió, i s’espera que la trobada serveixi per buscar vies de col·laboració entre administracions.
La saturació de turistes a Juberri, una zona gairebé exclusivament residencial, s’observa sobretot durant la temporada d’estiu, els ponts i els caps de setmana. El públic del parc d’escultures és, sobretot, familiar. Aquest any la majoria de visitants s’han concentrat a l’agost.
Paral·lelament, el comú ja ha començat a treballar en un pla de gestió turística del quart d’Auvinyà, de què forma part Juberri. La zona més afectada per la concentració de visitants inclou els carrers sense sortida del Bec i del Bosc, a què només es pot accedir des de la carretera de la Rabassa. Els problemes principals a què s’han d’enfrontar els veïns són l’acumulació de vehicles i la degradació de l’entorn.
LES PROPOSTES
- UN APARCAMENT A TOCAR DELS JARDINS. Construir un aparcament prop dels jardins de Juberri, sobre el tram final del carrer del Bosc, és la “solució definitiva”, segons Majoral, als problemes derivats de l’afluència de visitants al parc.
- ACCÉS PROHIBIT PER ALS AUTOBUSOS. En el mandat anterior, el comú ja va prohibir l’accés dels autobusos als carrers adjacents als jardins i va construir un sobreample a la carretera perquè poguessin girar amb comoditat.
- El GOVERN COL·LABORARÀ AMB EL COMÚ. El Govern afirma que treballarà conjuntament amb l’administració comunal per fer compatible el turisme a Juberri amb la qualitat de vida dels veïns. Les parts es reuniran properament.