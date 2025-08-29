Andorra la Vella
El 80% dels joves participants al programa Curulla valoren l'experiència amb un excel·lent
La iniciativa del comú d'Andorra la Vella està destinada a oferir a joves d'entre 16 i 17 anys una primera experiència laboral a l'estiu
La segona edició del programa Curulla —una iniciativa del comú de la capital destinada a oferir als joves d’entre setze i disset anys una primera experiència laboral durant els mesos d’estiu— ha estat valorada amb excel·lent pel 80% dels participants. Concretament, el programa ha obtingut una puntuació de 4,7 sobre 5, i la majoria dels joves considera que el projecte hauria de tenir continuïtat. Així ho ha anunciat la cònsol menor d'Andorra la Vella, Olalla Losada, avui al Rusc, en el marc de l’acte de cloenda del projecte. “Ells mateixos ens han fet arribar aquesta doble visió: per una banda, tenen una feina d’estiu remunerada —que és important per a qualsevol jove o persona— i, per l’altra, molts han pogut descobrir quins estudis els agradaria fer en un futur, quines feines els atrauen i quines no”, ha destacat Losada, tot puntualitzant que en aquesta edició hi han participat 41 joves: 17 en el primer torn i 24 en el segon.
La mandatària comunal ha explicat que els joves han treballat en diversos departaments del comú, com Cultura, Finances, Tràmits, Lleure i també al Centre de Congressos. “A partir de l’entrevista personal que es va fer a cada jove, vam poder detectar habilitats específiques. Per exemple, si tenien més capacitat per estar amb infants o amb persones grans, es van derivar cap a l’àmbit de gent gran del Departament Social o cap al lleure infantil, respectivament” ha remarcat Losada, que també ha assenyalat que s’ha intentat respectar tant les seves preferències com les seves habilitats, com es faria en qualsevol altra feina, encara que en aquest cas sigui una feina per a joves. La cònsol menor també ha afegit que, de cara a futures edicions, s’està valorant la possibilitat d’incloure nous departaments, com ara el departament de Comunicació.